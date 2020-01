ATP Cup: la Belgique battue 1-2 par la Grande-Bretagne

(Belga) La Belgique s'est inclinée 1-2 face à la Grande-Bretagne lors de la 2e journée du groupe C de l'ATP Cup, la nouvelle compétition de tennis par équipes organisée par l'ATP, dimanche à Sydney, en Australie. La décision est tombée à l'issue du double, que Jamie Murray (ATP 23 en double) et Joe Salisburry (ATP 22 en double) ont gagné 6-3, 7-6 (9/7) en 1 heure et 32 minutes face à Sander Gillé (ATP 47 en double) et Joran Vliegen (ATP 39 en double).

Steve Darcis (ATP 157) avait offert le premier point aux Belges en battant Cameron Norrie (ATP 53) 6-2, 6-4, mais la défaite 6-4, 6-4 de David Goffin (ATP 11) face à Daniel Evans (ATP 42) ramenait ensuite l'égalité au marquoir. Dans l'autre match du groupe C joué dimanche, la Bulgarie, leader du groupe, a battu la Moldavie 2-1. La Belgique avait débuté le tournoi par une victoire 3-0 sur la Moldavie vendredi, tandis que les Britanniques s'étaient inclinés 1-2 face à la Bulgarie, que les Belges affronteront mardi sur la surface dure de Sydney. Les six vainqueurs de groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifieront pour la phase finale, prévue à Sydney. (Belga)