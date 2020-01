Mercato: l'Atlético Madrid sur le point de réaliser un coup de maître

L'Atlético Madrid est sur le point de boucler l'un des transferts de l'année. Selon Sky Italia, Edinson Cavani a trouvé un accord total avec le club espagnol pour s'engager librement avec la formation en juin prochain, à l'expiration de son contrat. L'Atlético Madrid lui offrirait un contrat de deux ans, qui aurait été finalisé vendredi lors d'une visite express de représentants du club.

L'objectif est maintenant d'essayer de convaincre le Paris Saint-Germain de laisser filer son attaquant en janvier. Cavani était arrivé à Paris en 2013 contre 64,5 millions d'euros. Il y a disputé 290 matchs jusqu'ici, inscrivant 196 buts. Véritable icône du club, il pourrait encore être vendu contre environ 25 millions d'euros cet hiver.

Si le PSG refuse, l'attaquant de 32 ans s'engagera à Madrid en juin prochain, totalement gratuitement. Une superbe opération de l'Atlético !

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable. Edinson Cavani n'est plus aussi bien considéré à Paris. Mais il a encore de belles choses à offrir et l'Atlético Madrid a flairé le bon coup. Sa signature en juin était attendue. Son arrivée en janvier sera sans doute compliquée. Les Espagnols voudront voir son prix à la baisse, sachant qu'ils ont l'occasion de l'accueillir gratuitement dans six mois. Pas sûr que cela plaise au PSG, qui se priverait d'une grosse solution offensive.