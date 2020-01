ATP Cup: Vaine victoire pour Tsitsipas, l'Australie en quarts

Facile vainqueur d'Alexander Zverev (6-1, 6-4) dans le premier choc de l'ATP Cup dimanche, Stefanos Tsitsipas n'a pu empêcher l'élimination de la Grèce, alors que l'Australie, à domicile, est la première nation qualifiée pour les quarts de finale de cette nouvelle compétition.

Deux sets largement maîtrisés, cinq jeux encaissés: deux jours après une défaite face à Denis Shapovalov, Tsitsipas s'est rassuré face à Alexander Zverev.

Mais les destins des deux jeunes sont contraires à ceux de leurs équipes: battu plus tard en double, Stefanos Tsitsipas voit sa Grèce éliminée, alors que l'Allemagne de Zverev, coachée par Boris Becker, peut encore rêver des quarts de finale.

Pendant ce temps, l'Australie, à domicile, est la première qualifiée pour le prochain tour grâce à sa victoire 3-0 dimanche sur le Canada. John Millman et Alex De Minaur ont surpris en prenant le meilleur sur Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, respectivement.

Avec ce succès probant, les Australiens sont assurés de finir en tête du groupe F et joueront mardi un match sans enjeu face à la Grèce, déjà éliminée.

Autre grande gagnante de cette journée de compétition, la Russie, menée par ses jeunes étoiles Karen Khachanov et Daniil Medvedev. Le premier a renversé la vapeur face à Taylor Fritz (3-6, 7-5, 6-1), le second a écarté sans encombre John Isner (6-3, 6-1). Deuxième victoire en deux rencontres pour les Russes dans le groupe D, bien placés pour se qualifier.

Cinquième joueur mondial, Daniil Medvedev semble lui commencer 2020 bien mieux qu'il n'a terminé 2019. Il était apparu à bout de souffle au Masters, était forfait pour la Coupe Davis, mais il vient d'enchaîner deux victoires sur des joueurs du top 20 mondial en trois jours, puisqu'il avait battu jeudi Fabio Fognini en trois sets.

La Bulgarie a enchaîné un deuxième succès en autant de rencontres face à la faible Moldavie. Dans le sillage de leur star et capitaine Grigor Dimitrov, les Bulgares dominent le groupe C et une victoire face à la Belgique, mardi, les qualifierait pour les quarts de finale.

En ATP Cup, dont c'est la première édition cette année, seuls les six premiers de groupes et les deux meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les quarts de finale.