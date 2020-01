Coupe de France: Marseille se sort de l'enfer, Brest au tapis

Marseille tout près d'une nouvelle humiliation, un an après son élimination contre Andrézieux: l'OM a bataillé jusqu'aux tirs au but pour atteindre les 16es de finale de Coupe de France aux dépens de Trélissac (National 2), dimanche à Limoges. Brest, éliminé à Lorient (L2), n'a pas connu pareil soulagement.

Souffrance, souffrance... Les hommes d'André Villas Boas ont le don pour se rendre les choses difficiles. Heureusement pour les Phocéens que Yohann Pelé s'est mué en héros en stoppant deux tirs au but (1-1 a.p., 4-2 t.a.b), sans quoi la déroute aurait été totale.

Le deuxième du classement de Ligue 1 pensait pourtant avoir retenu les leçons de l'édition précédente, marquée par l'élimination contre un autre club de quatrième division à ce stade de la compétition (2-0 contre Andrézieux).

Douze mois ont passé, mais les fantômes sont restés. En se sabordant dès la première minute d'une énorme erreur défensive du futur sauveur Pelé (1-0, but d'Abdoulaye Diaby), puis en se mettant au bord du précipice avec l'exclusion d'Hiroki Sakai (90e+1), les ingrédients de l'élimination étaient en effet réunis, malgré l'égalisation de Dimitri Payet (20e).

Mais la dynamique n'est pas la même que l'année dernière, et le club phocéen a su mettre la réussite de son côté pour rentrer avec la qualification du très esthétique et animé stade Beaublanc de Limoges.

- Brest vaincu dans le derby -

Entre Lorient, 2e de Ligue 2, et Brest, 15e de Ligue 1, difficile de savoir en regardant la rencontre qui de l'un ou de l'autre évolue dans l'élite. Équilibrée, la rencontre a tenu ses promesses pendant 90 minutes, et Gaëtan Charbonnier a répondu à Sylvain Marveaux (1-1 au bout du temps réglementaire).

Il a donc fallu se départager en prolongation, et c'est le buteur maison des Merlus, Yoane Wissa, qui a délivré le Morbihan (2-1, 112e). Brest devient donc le second club de l'élite éliminé par plus petit que lui, après Toulouse samedi.

Mais la situation est bien plus alarmante pour le TFC: la déroute des Violets à Saint-Pryvé (N2), 1-0, a coûté sa place à l'entraîneur Antoine Kombouaré dimanche.

- Les Verts sereins -

Au lendemain de l'élimination du Stade de Reims, il restait un club rémois dans la course. Mais Reims Sainte-Anne, qui évolue en Régional 1, a vu son rêve prendre fin dans le stade Auguste-Delaune de son illustre voisin.

Face à Montpellier, sous les yeux de Robert Pirès, qui a pris à Sainte-Anne ses premières licences, le petit club champenois a toutefois été loin de démériter et ne s'est incliné que sur un but de Vitorino Hilton (1-0).

Lille et Saint-Etienne, eux, ont moins tremblé. Le Losc, qui comptait quatre divisions de plus que son adversaire du jour Raon-l'Etape (National 3), s'est mis à l'abri très tôt avec trois buts, se permettant même une petite frayeur en fin de rencontre (3-2).

Les Verts ont de leur côté parfaitement abordé leur déplacement compliqué en Corse, sur le terrain du club de National Bastia-Borgo. En creusant l'écart avant la pause par Nordin puis Fofana, deux joueurs de moins de 22 ans, ils ont permis à leur entraîneur Claude Puel d'entamer 2020 avec sérénité (3-0).

Une entame d'année que d'autres pensionnaires de l'élite espèrent imiter. Le Paris SG, Angers, Nice et Dijon, plus tard dimanche, ainsi que Metz lundi, sont les derniers clubs de L1 en lice.