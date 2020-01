Tournoi de qualification olympique - L'Allemagne domine la République tchèque 3-0 dans le groupe de la Belgique

(Belga) L'Allemagne, 10e au classement européen, a battu la République tchèque (CEV 11) 3 sets à 0 (25-19, 25-22, 25-20) dimanche dans son premier match du tournoi de qualification olympique (TQO) messieurs de volley. Les deux équipes figurent dans le groupe A, comme la Belgique.

Plus tôt dans la journée, les Red Dragons (CEV 6) se sont inclinés 3-0 (25-23, 28-26, 25-20) face à la Slovénie (CEV 7), vice-championne d'Europe. Ce tournoi, regroupant huit nations, délivrera le dernier ticket pour Tokyo. Les Red Dragons défieront l'Allemagne lundi (20h10) et la Tchéquie mardi (17h00). Dans le groupe B, on retrouve la Serbie (CEV 1), championne d'Europe, la France (CEV 3), quatrième du dernier Euro, la Bulgarie (CEV 8) et les Pays-Bas (CEV 9). La France a réussi une excellente opération en battant 3-0 la Serbie en ouverture de de ce TQO. Les deux premiers de chaque groupe disputeront les demi-finales, programmées le jeudi 9 janvier. Seul le vainqueur de la finale du 10 janvier pourra s'envoler pour Tokyo. Un premier tournoi s'était tenu en août, aux Pays-Bas. Les Red Dragons avaient été battus par les Etats-Unis et les Pays-Bas et s'étaient imposés contre la Corée du Sud. Les Etats-Unis avaient décroché la qualification. (Belga)