Marseille REFUSE de donner ses recettes à un club amateur: un communiqué lunaire qui fait polémique

Marseille tout près d'une nouvelle humiliation, un an après son élimination contre Andrézieux: l'OM a bataillé jusqu'aux tirs au but pour atteindre les 16es de finale de Coupe de France aux dépens de Trélissac (National 2), dimanche à Limoges. Brest, éliminé à Lorient (L2), n'a pas connu pareil soulagement.

Souffrance, souffrance... Les hommes d'André Villas Boas ont le don pour se rendre les choses difficiles. Heureusement pour les Phocéens que Yohann Pelé s'est mué en héros en stoppant deux tirs au but (1-1 a.p., 4-2 t.a.b), sans quoi la déroute aurait été totale. Le deuxième du classement de Ligue 1 pensait pourtant avoir retenu les leçons de l'édition précédente, marquée par l'élimination contre un autre club de quatrième division à ce stade de la compétition (2-0 contre Andrézieux).



Douze mois ont passé, mais les fantômes sont restés. En se sabordant dès la première minute d'une énorme erreur défensive du futur sauveur Pelé (1-0, but d'Abdoulaye Diaby), puis en se mettant au bord du précipice avec l'exclusion d'Hiroki Sakai (90e+1), les ingrédients de l'élimination étaient en effet réunis, malgré l'égalisation de Dimitri Payet (20e).



Mais la dynamique n'est pas la même que l'année dernière, et le club phocéen a su mettre la réussite de son côté pour rentrer avec la qualification du très esthétique et animé stade Beaublanc de Limoges. "Si à la fin on est éliminé sans Sakai et avec une humiliation, c'est un coup dur. Là, c'est bon pour nous", s'est satisfait Villas Boas.

La polémique des recettes

L'autre fait que l'on retiendra, c'est la sortie du Président de Trélissac. Ce dernier a regretté que le club phocéen ne laisse pas ses recettes liées à l'affluence du stade, comme le font de nombreux clubs professionnels, sans que cela ne soit obligatoire. La réponse marseillaise ne s'est pas faite attendre.

Le club a en effet diffusé un communiqué de presse lunaire, revenant sur les raisons de ce refus. Le club estime en effet qu'il méritait de toucher cet argent lié à l'affluence dans le stade. "L’Olympique de Marseille est probablement l'un des deux ou trois clubs de Ligue 1 qui contribue financièrement le plus au développement du football amateur grâce notamment à son programme "OM Next Génération" ou aux différentes actions de sa fondation", peut-on lire dans ce communiqué, juste après de belles félicitations envers ce club amateur.

Le club poursuit en abordant la capacité du stade et... les frais de déplacement. "Pour le match d’aujourd’hui, Trélissac a bénéficié d'un stade de 13000 places et a pratiqué une politique tarifaire qui - si elle était tout à fait justifiée - affichait des prix entre 20 et 35€ la place. La recette totale s'est élevée à près de 400k€ avant déduction des frais d'organisation. Grâce au fait de recevoir l'OM, le stade était complet et a d'ailleurs essentiellement accueilli des supporters marseillais, très majoritaires. Il nous semblait juste que dans ces conditions particulières les deux clubs se partagent la recette d'autant plus que ce déplacement a coûté à l'OM 65k€", écrit le club sur son site internet.

Une communication très critiquée sur les réseaux sociaux, alors que les fans français critiquent cette décision.