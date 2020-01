7 opérations puis un top 5 mondial à Zagreb: l'histoire qui se cache derrière l'exploit d'Armand Marchant (vidéo)

Armand Marchant, cinquième de la manche de Coupe du Monde hier à Zagreb, vient de réaliser la meilleure performance de sa carrière. Le skieur belge a surtout démontré sa volonté de réussir après avoir passé 3 ans en enfer.

Janvier 2017, à Adelboden. Armand Marchant vit l'expérience la plus traumatisante de sa vie, se brisant le genou. Il lui aura près de trois ans pour revenir en Coupe du Monde, le 23 novembre dernier. Le skieur belge a subi 7 opérations et a réappris à marcher à 4 reprises. Nombreux sont ceux qui auraient renoncé à ce rêve de retrouver les pistes de ski.

Hier, à Zagreb, le jeune belge de 22 ans a connu son heure de gloire, remportant la deuxième descente de Zagreb pour intégrer le top 5 au général. Son papa n'en revient toujours pas. "Le vouloir de mon fils est incroyable. Moi je n'en reviens pas. Je suis toujours abasourdi de sa façon de se retaper", nous a-t-il précisé au téléphone.

De son côté, Armand Marchant savoure. "Je suis vraiment content de mon résultat, avec ma cinquième place et surtout une victoire sur la deuxième manche", nous explique le skieur. "Je suis super content, ça récompense de beaucoup de travail. Je vais continuer à travailler comme je le fais depuis le début de saison, prendre course après course. Je suis sur une saison de retour de blessure, on ne va pas s'enflammer. On construit parce qu'en 2022, il y a les JO, ça reste un gros objectif".

Trois ans en enfer pour se rapprocher du graal. Armand Marchant vient d'exposer au monde sa force mentale. Ce qui, entre nous, force le respect.