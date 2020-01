Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les Diables Rouges

Les transferts à l'étranger

Edinson Cavani restera-t-il au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison? Le directeur sportif parisien Leonardo a prévenu le buteur uruguayen, annoncé partant à l'Atletico Madrid, qu'il ne le laisserait pas partir en janvier, a annoncé mardi l'entraîneur Thomas Tuchel. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG (198 buts) est en fin de contrat à l'issue de la saison. Selon RMC, l'Uruguayen s'est mis d'accord lundi avec le club madrilène autour d'un contrat de deux ans et demi pour cet hiver.

Le footballeur international turc Arda Turan a mis fin mardi à son prêt au club stambouliote de Baskasehir et va réintégrer le FC Barcelone après deux ans marqués par une longue suspension et une condamnation en justice. Turan, 32 ans, avait rejoint Basaksehir en janvier 2018 sous forme de prêt du FC Barcelone où il n'avait pas réussi à s'imposer après son transfert à l'été 2016 en provenance de l'Atletico de Madrid. Son séjour en Turquie, où il n'a participé qu'à 39 rencontres toutes compétition confondues en deux ans, aura surtout été marqué par une suspension pour 16 matches, dont il a écopé en mai 2018 pour avoir bousculé un arbitre, et par une condamnation à deux ans et huit mois de prison avec sursis en septembre 2019 pour avoir agressé un célèbre chanteur turc à la sortie d'une boîte de nuit.



L'ancien international italien Daniele De Rossi, champion du monde 2006, a annoncé lundi qu'il mettait fin à sa carrière de footballeur pour "des raisons familiales", six mois seulement après avoir rejoint le club argentin de Boca Juniors (lire l'article complet).

Danny Drinkwater va finir la saison à Aston Villa. Le médian anglais de 29 ans est prêté pour six mois par Chelsea, où il est revenu après un prêt en début de saison à Burnley. Formé à Manchester United, Drinkwater (3 sélections avec l'Angleterre) avait rejoint Chelsea en 2017 en provenance de Leicester. Il avait été champion en 2016 avec les Foxes.

L'Olympique de Marseille a rompu les négociations avec Isaac Lihadji, 17 ans, un joueur formé au club à qui ses dirigeants espéraient faire signer son premier contrat professionnel, a-t-on appris mardi auprès de l'OM. Lihadji a été informé mardi matin de la rupture des discussions par le directeur sportif de l'OM, l'Espagnol Andoni Zubizarreta, "lassé par les atermoiements du joueur et de son entourage", selon RMC Sport.



L'AS Monaco, qui a recruté fin décembre Robert Moreno comme entraîneur à la place de Leonardo Jardim, a officialisé ce mardi, le départ de l'entraîneur des gardiens, André Amitrano, 62 ans, en poste depuis juin 2009. José Sambade, entraîneur de gardiens arrivé avec Moreno, remplace désormais Amitrano, qui a trouvé un accord financier pour quitter le club de la Principauté.

Les transferts en Belgique

L'attaquant belge Renaud Emond sur le point de quitter le Standard pour rejoindre un club de Ligue 1 (lire l'article complet).

Sulayman Marreh passe d'Eupen à La Gantoise. Le milieu défensif gambien de 23 ans s'est engagé jusqu'en 2023 avec les Buffalos, a annoncé le club gantois mardi. Sulayman Marreh, qui compte 13 caps en équipe nationale, a joué 11 matches avec Eupen depuis le début de la saison. Il était arrivé au Kehrweg en 2018 en provenance de Watford, d'abord sous forme de prêt. Eupen avait levé l'option d'achat en mars 2019 et Marreh avait alors signé juqu'en 2021 avec les Pandas.

Rocky Bushiri est prêté à Saint-Trond jusqu'à la fin de saison par Norwich City, la lanterne rouge de Premier League. L'international espoirs de 20 ans, passé par Ostende et Eupen, avait été loué à Blackpool (D3 anglaise) lors de la première partie de saison.



Le Cercle Bruges a recruté le Slovène Dino Hotic. Arrivé en provenance de NK Maribor, l'attaquant de 24 ans s'est engagé pour trois ans et demi, a annoncé la lanterne rouge de la Jupiler Pro League lundi. Hotic a débuté en 2013 à Maribor. Cette saison, il a inscrit cinq buts et délivré dix assists en 26 rencontres. Hotic rejoindra le groupe en stage à Malte mardi. Le Cercle est 16e et dernier de la Jupiler Pro League après 21 jounrées avec 11 points. C'est 6 de moins que le premier sauvé, Waasland-Beveren. A la reprise, le 19 janvier, les Brugeois recevront l'Antwerp.

Le Vietnamien Cong Phuong Nguyen est loué par Saint-Trond au club vietnamien d'Ho Chi Minh City FC jusqu'à la fin de la saison, a indiqué le STVV lundi. Cong Phuong Nguyen était arrivé à Saint-Trond l'été dernier pour sa première aventure en Europe. L'attaquant de 24 ans était alors devenu le premier joueur vietnamien à jouer en Jupiler Pro League. Il n'a joué que 20 minutes cette saison, lors du déplacement au FC Bruges (défaite 6-0) en août.