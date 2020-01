Coupe de la Ligue anglaise: Manchester City humilie United

Tenant du titre, Manchester City a un pied trois-quarts en finale de la Coupe de la Ligue après la leçon infligée à Old Trafford à Manchester United (3-1) mardi, en match aller de la demi-finale.

Si on peut considérer que le titre de champion est perdu pour les hommes des Pep Guardiola, ils ont clairement fait comprendre qu'ils n'ont pas l'intention de rendre leur deux autres trophées domestiques.

Pour effacer l'affront de la défaite à domicile (2-1) en championnat il y a un mois jour pour jour, l'entraîneur catalan avait opté pour un onze sans véritable avant-centre.

Un système qu'il affectionne et qu'il a utilisé dans tous les clubs qu'il a entraînés.

Cette fois, c'est Bernardo Silva qui s'est collé au rôle de "faux-neuf" et il a été époustouflant en première période, ouvrant le score d'une frappe magnifique en pleine lucarne (1-0, 17e), avant de parfaitement lancer sur le 2-0 Riyad Mahrez, qui dribblé David De Gea et marqué dans le but vide (33e).

Il faut dire que United, a traversé un vide abyssal pendant 45 minutes.

Confronté au forfait de Harry Maguire en défense centrale, Ole Gunnar Solskjaer avait décidé de relancer Phil Jones, qui avait vécu l'enfer à Sheffield United fin novembre, avant d'être remplacé à la pause.

Il a cette fois fini le match, mais il a été en retard sur à peu près toutes les actions.

Il s'est montré trop passif face à Silva sur le premier but, a couvert Mahrez sur le deuxième et a mordu à pleine dent dans la feinte et le crochet de Kevin de Bruyne sur le troisième but, inscrit contre-son-camp par le Brésilien Andreas Pereira, après une parade de De Gea (3-0, 38e).

Mais il n'est pas le seul à porter le blâme de ce premier acte manqué.

Les Red Devils espéraient rééditer la performance du match de championnat où ils avaient mis en pièce la défense adverse pendant la première demi-heure, profitant du moindre ballon récupéré pour lancer des contres rapides.

Mais City a cette fois su limiter ses pertes de balles en phase de construction, enlevant toute cartouche à son adversaire dans ce domaine.

Il n'est pas certain que les joueurs en rouge en auraient profité vu le peu de combattivité et de détermination affichées avant la pause.

En seconde période, les hommes de Solskjaer se sont montrés plus agressifs et consistants, réduisant le score par Marcus Rashford à 20 minutes de la fin (3-1).

Mais le match retour dans deux semaines à l'Etihad ressemble à une mission impossible pour United qui aura bien du mal à rallier la finale, le 1er mars à Wembley.

L'autre demi-finale opposera Aston Villa et Leicester avec match aller mercredi chez ce dernier.