Standard: Michel Preud'homme évoque le départ de Renaud Emond et la suite du mercato (vidéo)

Le Standard et le Borussia Dortmund se sont quittés sur un nul blanc, mardi, au terme d'un match amical joué lors de leur stage à Marbella. L'occasion pour Michel Preud'homme d'évoquer le départ de Renaud Emond et le mercato des Rouches. "Pour Renaud, c'était un rêve de jouer un jour en Ligue 1, ça on le savait depuis un certain temps", a confié le T1 liégeois au micro de notre journaliste Emilianoà Bonfigli. "C'est un joueur qui toujours tout donné pour le club. A partir du moment où il y a une offre qui peut satisfaire toutes les parties avec un joueur qui a tout donné pour son club et qui a toujours été exemplaire, le club essaie de participer et c'est ce qui s'est arrivé".

Cependant, le départ de l'attaquant ne signifie pas recrutement d'un autre avant-centre. "On a trois avants dans notre noyau, il a été fait pour ça. Moi, personnellement, je ne vais pas chercher un avant à l'heure actuelle. D'autres renforts? On est en manque de joueurs dans cette zone, mais on essaie d'amener des jeunes joueurs. On a vu Raskin ou Joachim Carcela et d'autres. On essaie de trouver des solutions, on fait avec nos moyens pour le moment. Si on trouve la bonne solution, oui, mais sinon prendre pour prendre, non".