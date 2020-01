Une star de la NFL ne trouve pas de club... et se reconvertit en gamer professionnel

Jay Ajayi, joueur de football américain des Philadelphia Eagles lors du triomphe de la franchise de Pennsylvanie au Super Bowl en 2018 mais désormais sans club, s'est reconverti en "gamer" professionnel en signant pour l'équipe de Philadelphia Union dans la eMLS.

Le natif de Londres, qui a rejoint les Etats-Unis à 7 ans, a toujours été un fan des jeux vidéo et de football depuis son plus jeune age.

"Philadelphie occupe une place spéciale dans mon coeur et je suis donc ravi de pouvoir représenter la ville dans le monde du esports et devenir l'un des premiers sportif pro à devenir un 'gamer' pro", a indiqué l'ancien running back des Eagles dans un communiqué du Union.

"Cela combine deux de mes passions, le soccer et le 'gaming'. Je suis un compétiteur, vous me verrez donc tout donner", a souligné le joueur âgé de 26 ans.

La eMLS, qui débute vendredi à Philadelphie sa troisième saison, se joue sur FIFA20 et regroupe les 25 équipes de FIFA20 au travers de trois événements successifs: League Series One, League Series Two et la eMLS Cup. Le Union de Philadelphie a remporté les trois compétitions l'an dernier.

Ajayi n'a participé qu'à trois matches des Philadelphia Eagles durant la saison écoulée avant d'être écarté le mois dernier. Sa campagne 2018 avait été limitée à quatre matches en raison d'une grave blessure à un genou.