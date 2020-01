Le Bayern Munich toujours décimé par les blessures malgré la trêve: "L'effectif est vraiment mal en point"

Malgré le repos hivernal de la Bundesliga, le Bayern Munich est toujours décimé par les blessures à une semaine de la reprise, déplore l'entraîneur Hansi Flick, qui dirige cette semaine le traditionnel stage hivernal de l'équipe au Qatar.

"L'effectif est vraiment mal en point", a lancé mercredi le technicien confirmé avant Noël sur le banc du Bayern jusqu'en fin de saison, cité par l'agence allemande SID, filiale sportive de l'AFP.

Selon le quotidien Bild, Flick a demandé à ses dirigeants de trouver du renfort au mercato hivernal, alors que le "Rekordmeister" est actuellement troisième à 4 points du leader Leipzig, et se prépare à affronter Chelsea en 8e de finale de Ligue des champions.

La défense centrale et les ailes sont particulièrement touchées. Mercredi, Serge Gnabry a interrompu sa séance d'entraînement en raison d'une douleur au tendon d'Achille. Son absence laisserait l'équipe sans ailier d'expérience, car Kingsley Coman pourrait ne pas être remis de sa blessure au genou gauche lors du match aller contre Tottenham en Ligue des champions.

L'international Français, selon Flick, ne sera pas disponible au moins pour les deux premières rencontres des Bavarois en 2020 contre le Hertha Berlin (19 janvier) et Schalke (25 janvier).

"La situation n'est pas optimale, surtout quand vos deux ailiers sont blessés en même temps", a réagi Thomas Müller.

La défense centrale est également dépeuplée: Niklas Süle (ligaments croisés du genou) ne rejouera probablement pas cette saison. Lucas Hernandez, opéré il y a plus de deux mois (cheville), participe au Qatar aux entraînements tactiques, mais continue à travailler de façon individuelle pour le reste. Javi Martinez souffre d'une lésion musculaire, et Jérôme Boateng, depuis longtemps mal à l'aise à Munich, est de nouveau annoncé sur le départ cet hiver.

Fin 2019, Flick avait dû convoquer plusieurs joueurs de la réserve, alors qu'il ne restait plus qu'une douzaine de professionnels disponibles, et chercher des solutions innovantes. Il a notamment testé avec succès l'espoir canadien Alphonso Davies au poste d'arrière latéral, et le jeune néerlandais Joshua Zirkzee, qui n'avait jamais joué en équipe première, a marqué deux buts décisifs comme joker lors des deux derniers matches.