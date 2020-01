NBA: l'entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr écope d'une LOURDE amende pour avoir insulté un arbitre

L'entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr a été sanctionné mercredi de 25.000 dollars d'amende par la NBA pour avoir injurié un arbitre et refusé de quitter directement le parquet, contre Sacramento lundi (défaite 111-98).

A la fin du deuxième quart-temps, Kerr s'est rendu coupable de deux infractions contre les Kings, perdant ses nerfs lors de la cinquième défaite consécutive des Warriors, derniers de la conférence ouest.

Kerr réclamait une faute avant un panier de Sacramento. Après avoir été sanctionné une première fois par l'arbitre, il est entré sur le terrain et a continué à se plaindre, entraînant l'expulsion. A 54 ans, c'est la troisième fois qu'il se fait exclure lors de sa carrière d'entraîneur.

Vainqueurs de la finale à l'Ouest lors des cinq dernières années et champions 2015, 2017 et 2018, les Warriors sont méconnaissables sans leurs stars blessées Stephen Curry et Klay Thompson et avec le départ du MVP 2014 Kevin Durant aux Brooklyn Nets, avec seulement neuf victoires pour 29 défaites cette saison.