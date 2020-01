Mehdi Bayat revient sur la saison de Charleroi et parle de l'objectif du club: "On est en très bonne voie pour l'atteindre" (vidéo)

Nous suivons, depuis le début de la semaine, les stages hivernaux des clubs belges en Espagne. Nos journalistes Emiliano Bonfigli et David Muller étaient hier avec le Standard de Liège. Aujourd'hui, ils sont avec le Sporting de Charleroi son administrateur-délégué, Mehdi Bayat.

Le Sporting de Charleroi a choisi El Saler dans la région de Valence pour son stage de préparation pour la deuxième partie de la saison. C'est un endroit en pleine nature, presque à l'abri des regards. En toute discrétion, comme l'a été finalement le Sporting de Charleroi qui, sans l'air d'y toucher, s'est installé à la deuxième place du championnat.

Une très belle première partie de saison. "Je pense que c'est le fruit d'un travail de plus longue date. Depuis la reprise du club, on a toujours prôné pour de la stabilité et je pense que malgré le changement d'entraîneur, que beaucoup prédisaient très compliqué, Karim Belhocine a pu prendre en main un groupe qui se connaissait, très stable -il y a eu très peu de changements dans ce groupe- et comme je l'avais dit en début d'année, il fallait juste simplement donner le temps à Karim de ne connaître ce groupe, qu'il apprenne lui-même à connaître ce groupe et puis ensuite apporter les quelques petites modifications nécessaires pour nous permettre, comme on a pu le constater maintenant, d'avoir de bons résultats", a confié Mehdi Bayat, administrateur-délégué des Zèbres, au micro de nos journalistes Emiliano Bonfigli et David Muller.

Les objectifs ne sont cependant pas revus à la hausse. "Pas vraiment. On avait été très clair: notre objectif prioritaire était d'être dans les Playoffs I. Ce n'est pas encore fait mais, en tout cas, on est en très bonne voie pour l'atteindre. Et puis je pense surtout qu'après, notre volonté c'est d'être un acteur dans ces POI. On l'a quand même déjà fait à trois reprises, ça n'a pas toujours bien fonctionné, surtout la dernière fois, et donc maintenant on a coeur pour nos supporters -et je pense que même les joueurs eux-mêmes ont envie de prouver que ce n'est pas le fruit du hasard, la position qu'ils occupent aujourd'hui au classement- que ce sont vraiment des acteurs importants du football belge".

Le Sporting Charleroi reste à Valence jusque samedi.