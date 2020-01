Coupe d'Europe de rugby: le Toulousain Bézy veut sortir de l'ombre

Le demi de mêlée de Toulouse Sébastien Bézy, "accélérateur de particules offensives", selon son entraîneur Ugo Mola, reste dans l'ombre d'Antoine Dupont malgré une première moitié de saison réussie, une ombre de laquelle il est décidé à sortir avant de rejoindre Clermont à l'été.

Dimanche 29 décembre, pour le dernier match de l'année, Toulon tient tête au champion de France dans un Stadium à guichets fermés (13-13). Qui inscrit le seul essai du club le plus titré de France? Un bonhomme d'1,74 m pour 77 kg qui, au relais d'une touche, contourne les défenseurs et inscrit un superbe essai en solitaire.

Un exploit dans la lignée de son début de saison et même au-delà, puisque le Francilien d'origine a été un rouage essentiel dans la conquête, en juin, du 20e Bouclier de Brennus du club: 24 matches joués sur 28, dont 16 titularisations! "L'exposer plus qu'on ne le fait aujourd'hui, franchement, je ne vois pas comment on pourrait faire, tellement il joue souvent!", s'exclame Mola.

Mercredi, Bézy, 28 ans, a espéré une récompense pour son début de saison tonitruant. Seulement, à son grand regret, à la fin de l'entraînement, le N.9 n'a pas reçu l'appel souhaité.

Bézy n'a donc pas trouvé de place sur la liste des 42 joueurs pour le Tournoi des six nations. Contrairement à Dupont, 23 ans. Pourtant à peine revenu d'une blessure au dos survenue pendant sa Coupe du monde, ce dernier est passé une fois de plus devant Bézy, qui avait tenu la barre des Rouge et Noir pendant le Mondial. Le Toulonnais Baptiste Serin, 25 ans, et le Bordelais Maxime Lucu, 26 ans, lui ont aussi été préférés.

"C'est une déception. Ce n'est pas une fin en soi. Je vais continuer à travailler. Et rien lâcher", a assuré le joueur dont toutes les apparitions en Bleu (7) remontent à 2016.

- Investissement sur Dupont -

Son coéquipier, l'ouvreur australien Zack Holmes a déploré cette non-sélection. "Ce n'est pas moi qui décide, mais pour moi, il devait y être", a-t-il dit. "C'est dur pour lui", a renchéri Mola, reconnaissant la qualité des trois demis sélectionnés, tout en relevant l'investissement de Bézy pour le Stade. Un club que le joueur va "malheureusement" quitter.

Et Mola de souligner l'importance de Bézy. "C'est un réel accélérateur de particules offensives, un garçon très utile dans notre dispositif, quasi indispensable", a insisté le manager des Rouge et Noir, assurant que "la complémentarité entre Bézy et Dupont le ravissait".

Selon Bézy, enfant de Bagneux (Hauts-de Seine), arrivé à Toulouse en cadets, c'est cette concurrence avec Dupont, arrivé de Castres en 2017, qui l'a amené à signer pour trois ans à Clermont. Car, à ses yeux, le combat était perdu d'avance alors qu'il ne voit que du positif dans l'émulation face au Clermontois Morgan Parra.

"On en a parlé avec les entraîneurs, avec le président (de Toulouse, Didier Lacroix). Ça ne pouvait pas changer. Ils investissent beaucoup sur Antoine. Ca qui m'a donné envie de partir", a-t-il expliqué.

- "Profiter" de Toulouse -

"Partir était la chose que je devais faire. Clermont, c'est une très belle équipe. Je suis très content qu'elle veuille de moi", a ajouté celui qui devrait franchir la barre des 500 points (497 actuellement, dont 22 essais) pour sa 7e saison pleine chez les pros.

"On a tout fait pour le garder. Je ne pouvais pas le mettre plus en avant. Je ne pouvais pas l'exposer davantage", a plaidé Mola, avant de s'interroger. "Je ne sais pas si le jaune (Clermont) lui ira bien. Mais il a été longtemps très seyant en rouge et noir".

Le transfert réglé, Bézy est décidé à "profiter des moments" qu'il va passer encore à Toulouse pour essayer "de gagner quelque chose". Et pourquoi pas la Coupe d'Europe? Début de réponse samedi à Galway face au Connacht, chez qui une victoire assurera la qualification pour les quarts de finale.