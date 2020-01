Dakar-2020: Sainz double la mise

Le vétéran espagnol Carlos Sainz (Mini) a rappelé qu'il faudrait compter sur lui sur le Dakar-2020 en remportant la cinquième spéciale mercredi entre les grandioses rochers d'Al Ula et les terrains sablonneux de Hail en Arabie saoudite.

Déjà victorieux mardi, Sainz a remporté son duel avec Nasser Al-Attiyah (Toyota), devancé de 2 min 56 sec au terme des 353 kilomètres de spéciale.

Au général, le double vainqueur de l'épreuve (2010 et 2018), conforte son leadership. Il compte près de 6 minutes d'avance sur le Qatarien et 18 minutes sur son coéquipier chez Mini, le Français Stéphane Peterhansel, troisième de l'étape après sa victoire la veille.

"Il ne lâche jamais", s'est exclamé son co-pilote Lucas Cruz à propos de l'Espagnol de 57 ans.

En embuscade, le tenant du titre Nasser Al-Attiyah a maîtrisé la première partie de l'étape avant de perdre du terrain sur la fin en naviguant à travers les herbes à chameaux.

"Pour l'instant tout va bien", a estimé Mathieu Baumel, son co-pilote. "On s'est dit qu'il fallait terminer la première semaine à moins de dix minutes et pour l'instant, le plan est respecté."

"Stratégiquement parlant, on est dans notre plan", a confirmé Jean-Marc Fortin, le patron de Toyota Overdrive. "Mais on n'est pas confort, on n'est pas relax. Pour l'instant, on est un peu accroché à la remorque", a-t-il ajouté, estimant que le terrain de jeu de la deuxième semaine devrait être plus favorable aux Toyota face aux Mini.

Un peu plus loin derrière, l'Espagnol Fernando Alonso a terminé septième à 12 min 23 sec du vainqueur du jour.

Le double champion du monde de Formule 1, qui découvre le Dakar à l'occasion de cette édition saoudienne, s'habitue progressivement aux spécificités du rallye-raid. "Il faut rester concentré et voir à long terme sur le Dakar. Tu dois survivre à chaque étape avec le moins de problèmes possible", a-t-il estimé.

Dans la catégorie moto, l'Australien Toby Price (KTM) a également décroché sa deuxième victoire d'étape en devançant Pablo Quintanilla et Andrew Short, tous deux pilotes Husqvarna.

Au général, l'Américain Ricky Brabec (Honda), qui a bouclé l'étape en quatrième position, conserve la tête, devant Price qui se replace à 9 minutes.

La course moto a connu un nouvel abandon de taille après celui mardi du Français Adrien Van Beveren. Cette fois, c'est le Britannique Sam Sunderland, vainqueur en 2017 et sixième au général au départ de l'étape, qui a dû renoncer après une grosse chute en milieu de spéciale.

Vendredi, le Dakar quitte Hail et rejoint la capitale Ryad pour une longue étape de 830 km (dont 478 de spéciale), avant de s'offrir une journée de repos samedi.