Mercato: Marouane Fellaini pourrait revenir en Europe pour se rapprocher des Diables Rouges

Marouane Fellaini pourrait déjà revenir en Europe. Le milieu de terrain, qui avait annoncé sa retraite internationale au moment de rejoindre la Chine, en février 2019, est cité en Angleterre. Un an plus tard, le Diable Rouge pourrait revenir dans un championnat prestigieux.

Le come-back de Marouane Fellaini se précise. D'après la presse anglaise, Sky Sports en tête, le milieu de terrain du Shandong Luneng devrait revenir en Europe dès cet hiver, retrouvant l'Angleterre, où il a signé ses meilleures performances. Son profil, inimitable, intéresserait fortement West Ham United, englué au 16ème rang de la Premier League.

L'idée serait venue de David Moyes, l'entraîneur de West Ham, qui connaît bien le joueur, qu'il a emmené avec lui à Everton et Manchester United et qu'il espère rapatrier dans les prochaines jours. Un accord semble loin d'être impossible et permettrait à Fellaini de rendre encore un peu plus crédible son retour avec les Diables Rouges pour l'Euro 2020. Un transfert qui, sans aucun doute, ferait sensation, tant en Angleterre que dans notre pays.

Le joueur est actuellement estimé à 7 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Marouane Fellaini rêve de revenir chez les Diables Rouges. Il sait très bien qu'une place lui est assurément réservée, tant son profil est précieux. Mais il doit retrouver du rythme dans un meilleur championnat. L'Angleterre, il connaît et apprécie. L'opération semble donc extrêmement intéressante et tout à fait réaliste.