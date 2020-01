Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Le mercato des Diables Rouges

Le mercato étranger

Le mercato belge

Les Diables Rouges

Marouane Fellaini se rapproche de l'Europe. Le milieu de terrain aimerait beaucoup disputer l'Euro 2020 avec les Diables Rouges et peut compter sur un intérêt concret pour exaucer ce souhait. (Lire l'article complet).

Les transferts à l'étranger

Olivier Giroud semble de plus en plus proche d'un transfert à l'Inter Milan. Le Français aurait trouvé un accord, selon Sky Italia, avec les Nerazzurri. Reste maintenant à trouver un accord entre les clubs, Chelsea demandant entre 8 et 10 millions d'euros pour l'attaquant français.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable. Le transfert sera conclu dans les prochains jours, tout au plus. Les deux parties ont intérêt à ce que cela se termine bien.



Chelsea, de son côté, veut se faire prêter Thomas Lemar, selon le Telegraph. L'ailier de l'Atlético Madrid joue peu et le club espagnol cherche à s'en débarrasser. Tottenham serait également sur les rangs.

Indice de crédibilité: 4/5, probable. Le Français n'est plus vraiment considéré à Madrid. Si une belle offre se présente, il partira. Mais cela devrait être sous une forme définitive et non par un prêt.

Tottenham aurait trouvé un accord pour le transfert définitif de Krzysztof Piatek, sous contrat au Milan AC. Selon The Sun, le club devrait débourser 32 millions d'euros pour l'attaquant, qui pourrait s'engager pour 3 ans et demi. Il permettrait de combler la longue absence d'Harry Kane.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Piatek, s'il ne vit pas une grande saison, est un joueur important à Milan. Il paraît difficile de le voir quitter le navire cet hiver, malgré l'arrivée d'Ibrahimovic.

Granit Xhaka ne devrait finalement pas quitter Arsenal. Le capitaine des Gunners a eu un échange constructif avec son coach Mikel Arteta, visiblement persuasif. "J'ai essayé de le convaincre. Il y a pensé, il a eu une réponse très positive par la suite, et je pense qu'il a changé d'avis", détaillé l'entraîneur.

L'agent de Gareth Bale est sorti dans la presse pour clarifier la situation de son client. Ce dernier sait exactement ce qu'il va faire les des prochains mercatos. (Lire l'article complet).

Les transferts en Belgique

Selon La Dernière Heure, Anderlecht a récupéré Bubacar Sanneh. Le joueur n'entrerait pas dans les plans du club bruxellois, qui espère qu'il trouvera un club cet hiver. Il était jusqu'ici prêté à Göztepe, qui aurait cassé son contrat.

Anderlecht qui aurait aussi fixé un prix de 10 millions d'euros pour un transfert d'Elias Cobbaut. Le défenseur, courtisé à l'étranger, pourrait quitter le club cet hiver pour renflouer les caisses bruxelloises.