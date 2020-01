Dakar: Ricky Brabec creuse l'écart au général du classement moto

Ricky Brabec (Honda) a remporté vendredi la sixième étape du Dakar-2020 entre Hail et Ryad en Arabie saoudite et creusé l'écart en tête du classement général à mi-parcours.

L'Américain, déjà vainqueur de la troisième spéciale mardi, a devancé son coéquipier, l'Espagnol Joan Barreda Bort, de 1 min 34 sec, et l'Autrichien de KTM Matthias Walkner de 2 min 45.



Au général, Brabec, qui comptait neuf minutes d'avance sur Toby Price au départ de l'étape, bénéficie désormais de plus de 20 minutes sur son nouveau dauphin, le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna). Le tenant du titre, l'Australien Toby Price (KTM), a été relégué à 16 minutes du vainqueur du jour et se retrouve troisième au général avec plus de 25 minutes de retard sur Brabec.



Samedi, le Dakar s'offre une journée de repos dans la capitale saoudienne Ryad, avant de reprendre la route dimanche en direction de Wadi Al-Dawasir dans le sud-ouest du pays.