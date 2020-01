Anderlecht achève un stage primordial pour remobiliser les troupes (vidéo)

Anderlecht arrive au terme de son stage hivernal, organisé à Torre-Pacheco, en Espagne. Une préparation importante au vu du début de saison des troupes bruxelloises.

Anderlecht avait besoin de se ressourcer, de recharger les batteries et de travailler l'aspect collectif pour revenir en forme dans notre championnat. Un stage hivernal était donc prévu, cette semaine, en Espagne. L'objectif: remobiliser les joueurs et préparer la deuxième moitié de la saison.

Jusqu'ici, les Anderlechtois ne sont pas parvenus à convaincre. Le club n'est que neuvième en championnat, avec 22 points de retard sur le leader brugeois et à 7 unités des play-offs 1. Pour remonter au classement, les Mauves comptent sur leurs cadres et un collectif retrouvé. C'est d'ailleurs sur cet aspect, le collectif, que le Sporting a travaillé lors de ce stage.

La pression est grande, mais les Anderlechtois sont confiants. "Nous avons 9 finales à jouer", affirme Nacer Chadli. "Mathématiquement, jouer les play-offs 1 est encore possible. Mais il faut prendre match par match et essayer de gagner le prochain. On verra à la fin où on se trouve", a précisé le Diable Rouge, arrivé cet été.

Anderlecht va disputer un match amical face à Lugano demain avant de retrouver ses bases de Neerpede.