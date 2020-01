Quel mercato pour Anderlecht ? Découvrez les précisions de Franky Vercauteren (vidéo)

Le stage anderlechtois se poursuit et s'achèvera samedi. Un moment très attendu par Franky Vercauteren, qui voulait profiter de ce moment pour souder son équipe au vu de la deuxième moitié de la saison.

Un stage lors duquel les Anderlechtois se sont concentrés sur de multiples domaines, et pas uniquement liés au terrain. "Nous avons aussi intégré un peu de team-building et une observation de l'attitude des joueurs, individuellement et collectivement. Il y a aussi eu du travail extra-sportif, dans une période de mouvement comme celle des transferts", nous a expliqué Franky Vercauteren, l'entraîneur du Sporting.

Ce dernier a ensuite abordé le mercato hivernal, qui, comme prévu, consistera avant tout en une réduction de l'effectif. "Nous avons des postes avec de la quantité, mais pour d'autres, c'est moins le cas", nous détaille Vercauteren. "Dans la mesure du possible, nous cherchons ce que l'on peut ajouter. On doit surtout avoir un plus et se méfier pour ne pas avoir un joueur dont nous n'avons pas besoin. Nous devons aussi éviter de prendre des joueurs dont le profil est déjà présent chez nous. Les priorités sont limitées".

Les Bruxellois reprendront le championnat le 19/01 face au Club de Bruges.