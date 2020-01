Hendrik Van Crombrugge confiant pour la suite de la saison: "Je sens que tout le monde a faim"

S'il y a un homme qui a réussi une bonne saison à Anderlecht, c'est lui. Hendrik Van Crombrugge, le portier bruxellois, a vécu une première moitié de saison de haut niveau et s'est dessiné comme l'un des leaders du groupe.

Un statut aujourd'hui assumé par l'ancien gardien d'Eupen. "Je suis un guide, c’est ce que l’on m’a donné comme conseil à mon arrivée, de par mon expérience. J’ai su être un leader sur et en dehors du terrain. L’intérêt de l’extérieur me donne envie de continuer sur cette ligne là", nous a expliqué Van Crombrugge.

Ce derier a visiblement beaucoup apprécié ce stage. Anderlecht va se lancer à la poursuite des play-offs 1 et d'une qualification européenne. Pour Hendrik Van Crombrugge, les signaux sont au vert. "Il y a de la confiance dans ce groupe. Je pense qu’on a bien terminé l’année avec un 4/6 contre Genk et l’Antwerp. Je sens que tout le monde a faim pour ce match contre Bruges et qu’on a envie de montrer que l’on peut atteindre les play-offs 1", a-t-il détaillé.