NBA: LeBron James dépasse Michael Jordan au nombre de tirs réussis en carrière

Les Lakers, portés par LeBron James dominateur (35 points, 16 rebonds, 7 passes), ont pris la mesure de Dallas au Texas 114-129, vendredi dans le championnat NBA de basket. Cela malgré le prodige slovène des Mavericks Luka Doncic (25 pts, 10 reb, 7 ast). Le club de Los Angeles conforte sa première place à l'Ouest (31 v-7 d) après ce 7e succès consécutif. James a dépassé Michael Jordan au nombre de tirs réussis en carrière (12.193 contre 12.192). Il est désormais 4e dans ce classement derrière Wilt Chamberlain (12.681), Karl Malone (13.528) et Kareem Abdul-Jabbar (15.837).



Milwaukee, leader à l'Est (34 v-6 d), et premier au bilan de la NBA, n'a pas été poussé dans ses retranchements à Sacramento (106-127). le MVP en titre le Grec Giannis Antetokounmpo a assuré le service minimum (13 pts, 10 rbds, 5 passes), et laissé les feux de la rampe se porter sur son équipier Kris Middleton (27 pts, 11 reb). Equipe en forme de la NBA, Utah a porté à 8 sa série de victoires ininterrompues et un bilan de 13 succès sur les quatorze derniers matchs. Dans sa salle de Salt Lake City, Charlotte a d'entrée été étouffé (29-13 après le premier quart) et n'a jamais pu revenir dans le coup s'inclinant 109-92. Le Jazz, qui a pu compter sur le meilleur défenseur de la ligue le Français Rudy Gobert (15 pts, 13 reb, 3 ast, 5 blk), est 5e à l'Ouest (26 v-12 d). Meilleur bilan sur les dix derniers matchs parmi les équipes ne figurant pas en position de jouer les playoffs, La Nouvelle-Orléans semble enfin trouver une bonne alchimie tandis que son 1er choix de la dernière draft Zion Williamson devrait effectuer ses débuts en NBA dans les prochaines semaines. Vendredi, la franchise de Louisiane est venue s'imposer à New York 111-123 et a gagné les quatre périodes. Brandon Ingram justifie enfin sa place de 2e choix de la draft 2016. Il a empilé 28 points, 9 rebonds et 6 assists. Le rookie Jaxson Hayes, 8e choix de la dernière draft, a marqué 18 points et pris 10 rebonds. Après ce 7e succès en dix matchs, les Pelicans présentent un bilan de 14 victoires et 25 défaites. Ils ne sont que 14es à l'Ouest mais à seulement trois victoires de la 8e position qualificative.