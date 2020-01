Vincent Kompany inscrit son premier BUT de la saison avec Anderlecht

Le RSC Anderlecht a remporté sa première rencontre disputée en 2020 samedi matin à l'occasion de son satge hivernal de San Pedro del Pinatar, en Espagne. Le club bruxellois s'est imposé 2-1 face à la formation suisse de Lugano.



Vincent Kompany et Francis Amuzu ont trouvé le chemin des filets. Lugano a réduit la marque via Sandi Lovric sur coup franc. A remarquer qu'Anderlecht jouera un second match d'entraînement ce samedi. A 18h00, les Mauves rencontrent les Ecossais de Livingstone au stade de Pinatar.







