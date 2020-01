L'Espagne domine l'Australie et rejoint la Serbie en finale de l'ATP Cup

(Belga) Tombeuse de la Belgique en quarts de finale, l'Espagne, menant déjà 2 à 0 avant le double, a écarté de sa route l'Australie en demi-finale de l'ATP Cup de tennis pour rejoindre la Serbie en finale, samedi à Sydney, en Australie.

Roberto Bautista Agut, 10e joueur du monde, a offert le premier point aux Espagnols en battant Nick Kyrgios, 29e à l'ATP, 6-1, 6-4 dans le premier simple. Dans le second, Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, s'est racheté de sa défaite en quarts de finale contre David Goffin la veille pour qualifier l'Espagne pour la finale en écartant Alex de Minaur, 18e à l'ATP, en trois sets 4-6, 7-5 et 6-1. La Serbie du numéro 2 mondial Novak Djokovic s'était qualifiée plus tôt pour la finale en dominant la Russie 3 à 0. Novak Djokovic avait dominé le Russe Daniil Medvedev, 5e mondial, en trois sets (6-1, 5-7, 6-4) confirmant le succès dans le premier simple de Dusan Lajovic (ATP 34) aux dépens de Karen Khachanov (ATP 17) 7-5, 7-6 (7/1)). Le double formé de Nikola Cacic et Viktor Troicki avait scellé la partie à 3-0, émergeant en deux sets 6-4, 7-6 (9/7) face à Teymuraz Gabashvili et Konstantin Kravchuk. La finale de cette première édition de l'ATP Cup qui rassemblait 24 pays se jouera dimanche à Sydney. L'Espagne avait remporté en novembre la nouvelle mouture de la Coupe Davis chez elle à Madrid. (Belga)