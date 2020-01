Diego Simeone prévient Zinédine Zidane et le Real Madrid: "Je n'ai peur de rien"

"Quand je vois que mes joueurs sont bien, je n'ai peur de rien", a assuré l'entraîneur de l'Atlético Madrid Diego Simeone samedi, avant d'affronter le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche (19h00) à Jeddah (Arabie Saoudite).



"Les gars ont beaucoup d'espoir, ils veulent s'améliorer. Hier (vendredi) il y en avait cinq qui revisionnaient le match, et ça, ça me donne beaucoup de force et d'espoir. Mon énergie, ce sont mes footballeurs. Quand je vois que mes joueurs sont bien, je n'ai peur de rien", a expliqué Simeone en conférence de presse.



Jeudi, son équipe a éliminé le FC Barcelone en demi-finale au terme d'un match fou (3-2) et un retournement de situation imprévisible.



"Des jeunes sont arrivés, et on voit qu'ils ont envie de s'améliorer, et cela me procure un immense espoir", a ajouté "El Cholo" qui dit croire "toujours en (ses) joueurs".



Se confronter à un adversaire comme le Real "nous aide et nous rend meilleurs", a poursuivi le technicien argentin, alors que les "Colchoneros" vivent une "année de transition" selon ses propres termes après le départ de plusieurs icônes du club l'été dernier comme le Français Antoine Griezmann et l'Uruguayen Diego Godin.



Simeone, qui en est à sa neuvième saison consécutive sur le banc "rojiblanco" (record), pense avoir progressé, comme son homologue du Real Zinédine Zidane qui a confié samedi matin qu'il se sentait "meilleur" entraîneur avec le temps



"Evidemment, on devient meilleur avec les années, toutes ces expériences accumulées, si on en tire les leçons, on devient meilleur dans la vie. Je pense que j'ai progressé dans la vie comme dans le foot, et je pense que c'est lié", a abondé le technicien argentin.



Après avoir souligné la compétitivité du Real, venu "sans Bale ni Benzema" à Jeddah ("Des joueurs de classe, un entraîneur qui gagne tout, qui transmet cette sensation qu'il faut gagner, et qui gagne tout"), Simeone a apporté son soutien à Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, sur la sellette après l'élimination des Blaugranas jeudi.



"J'ai beaucoup de respect pour lui. Pour moi, Valverde est un immense entraîneur. Il a prouvé ces dernières années qu'il avait la capacité de porter ce club", a assuré "El Cholo".