Proximus League - Westerlo se joue de Lommel et le rejoint à la deuxième place

Westerlo s'est joué de Lommel 2 buts à 1, samedi lors de la septième journée de la deuxième tranche de la Proximus League.

Van Eenoo s'est jeté pour prolonger dans le but un centre-tir de Bruls et ouvrir le score (71e). Bruls doublait la mise d'une frappe puissante de l'entrée du rectangle (81e). Krizan réduisait l'écart à cinq minutes du terme sur les suites d'un coup franc. Le score n'évoluait plus ensuite. Avec ce succès, Westerlo (10 points) rejoint Lommel et Roulers à la deuxième place de la tranche, derrière le Beerschot (12) et devant l'Union Saint-Gilloise et Virton (9). Viennent ensuite Louvain (7) et Lokeren (2). Vendredi, le Beerschot et Roulers se sont quittés sur un partage 1-1. En soirée (20h30), l'Union Saint-Gilloise recevra OH Louvain. Dimanche (16h00), la journée se terminera par Virton-Lokeren.