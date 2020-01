Primera Division - Xavi "rêve" d'entraîner le Barça, Al Sadd confirme des pourparlers

(Belga) L'ex-milieu international espagnol Xavi a fait part samedi de son "rêve" d'entraîner Barcelone, tandis que son club actuel, Al Sadd (Qatar), a confirmé des pourparlers avec le club catalan concernant l'avenir du jeune entraîneur (39 ans).

"Je ne peux pas dissimuler que c'est mon rêve d'entraîner Barcelone, je l'ai dit à de nombreuses reprises", a déclaré Xavi Hernandez en conférence de presse après une rencontre d'Al Sadd en Coupe du Qatar. Le champion du monde 2010 n'a néanmoins pas voulu fournir de détails sur les tractations en cours, se contentant de faire état d'une rencontre avec son "ami" et ancien coéquipier Eric Abidal, actuel directeur sportif du Barça. Selon plusieurs médias espagnols, Abidal a rencontré Xavi au Qatar afin de le sonder pour les deux prochaines saisons, mais également pour la saison en cours, en cas de limogeage d'Ernesto Valverde, l'actuel entraîneur. Ce dernier, plombé par ses mauvais résultats récurrents en Ligue des champions, a été très fragilisé par une défaite en demi-finale de Supercoupe d'Espagne, jeudi contre l'Atlético Madrid (3-2). "Je ne peux pas trop vous en dire. Juste que j'ai rencontré Abidal et qu'il est mon ami", a expliqué Xavi. "Ils étaient ici pour me parler et nous avons discuté de beaucoup de choses. Et ils étaient ici pour vérifier comment se sent Ousmane Dembélé", attaquant français du Barça en convalescence au Qatar, a ajouté le technicien. "Je respecte Barcelone, je respecte Valverde, je respecte mon club et je fais mon job ici", a insisté l'ex-capitaine blaugrana. De son côté, Al Sadd a confirmé l'existence de négociations. "Je ne vais pas démentir cela. Il y a des négociations au sujet de Xavi et tout le monde en parle... Mais je peux dire que Xavi, jusqu'ici, est à Al Sadd", a déclaré le directeur des sports du club qatari, Muhammad Ghulam Al-Balushi, à BeIN Qatar. "La décisions finale est dans les mains de la direction d'Al Sadd, dans les mains de l'entraîneur et dans les mains de la direction de Barcelone", a-t-il ajouté. Champion du monde en 2010, d'Europe en 2008 et 2012, l'ex-milieu de terrain emblématique du FC Barcelone et de l'Espagne (133 sélections), bientôt âgé de 40 ans, était arrivé à Al Sadd en 2015 en tant que joueur. Il y est devenu entraîneur en août 2019. (Belga)