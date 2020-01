Proximus League - L'Union Saint-Gilloise battue par Oud-Heverlee Louvain au terme d'un match haletant

(Belga) L'Union Saint-Gilloise, menée de deux longueurs avant de revenir au score, a finalement perdu le choc contre Oud-Heverlee Louvain (2-3) samedi soir lors de la septième journée de la seconde tranche de la D1B.

Alors que les gradins du stade Marien continuaient à se garnir, les Louvanistes ont ouvert le score dès la 4e minute de jeu. Sur un coup franc excentré joué rapidement, Yannick Aguemon a vu son centre dévié repris victorieusement au deuxième poteau par le Français Thomas Henry, meilleur buteur de la compétition avec désormais 11 roses. OHL a doublé son avance peu après la demi-heure grâce à Mathieu Maertens, à l'affut d'une tête de Henry mal repoussée par Adrien Saussez (0-2, 33e). La montée au jeu de Roman Ferber à la mi-temps a permis aux Unionistes de se procurer la première occasion du second acte mais la frappe de l'attaquant a été repoussée par Darren Keet (53e). Dans la foulée, Federico Vega vu sa tête passer à côté des buts louvanistes. De retour d'un stage sous le soleil espagnol, l'Union a réduit l'écart via Serge Tabekou, à la conclusion d'une phase confuse sur coup franc (1-2, 63e). Dominateurs, les Bruxellois ont égalisé sur corner d'une tête au deuxième poteau de leur capitaine Pietro Perdichizzi (2-2, 67e). Passant à côté du troisième but à plusieurs reprises, notamment sur des tentatives d'Aron Sigurdarson (76e) et de Sigurd Haugen (79e), l'Union s'est fait punir en contre par des Louvanistes opportunistes et réalistes. Monté au jeu un peu avant, le Français Jérémy Perbet, oublié au deuxième poteau, a inscrit le but de la victoire (2-3, 90e) malgré une dernière occasion pour Ferber (90e+4). Vendredi, le Beerschot et Roulers ont partagé l'enjeu (1-1) alors que Westerlo s'est imposé contre Lommel (2-1) en début de soirée. Dimanche, le duel entre Virton et Lokeren viendra ponctuer cette 7e journée de la seconde tranche. Au classement de la seconde tranche, le Beerschot est en tête avec 12 points, devant Lommel, Westerlo, OHL et Roulers (10). Suivent Virton et l'Union (9) alors que Lokeren est dernier (2). Pour rappel, Oud-Heverlee Louvain a remporté la première tranche et est assuré de disputer la finale du championnat, qui verra le vainqueur promu en D1A. (Belga)