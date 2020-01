Dakar-2020: Sainz accroit son avance

Le vétéran espagnol Carlos Sainz (Mini) a accru son avance en tête du rallye Dakar en remportant sa troisième victoire d'étape dimanche, au cours d'une journée endeuillée par la mort du motard portugais Paulo Gonçalves.

Sainz a bouclé la septième spéciale, la plus longue de ce Dakar (546 km de secteur sélectif), avec plus de deux minutes d'avance sur son dauphin au général, le Qatarien Nasser Al-Attiyha (Toyota), et presque trois minutes sur son coéquipier Stéphane Peterhansel.

Au général, Sainz, double vainqueur de l'épreuve, creuse encore l'écart et repousse Al-Attiyah, le tenant du titre, à dix minutes.

Dans la catégorie moto, l'étape a été endeuillée par le décès du pilote portugais Paulo Gonçalves (Hero) après une chute. Le motard de 40 ans, deuxième de l'édition 2015, disputait son treizième Dakar.

Lundi, la huitième étape du rallye emmène les pilotes sur une boucle de 716 km (dont 477 de spéciale) autour de Wadi Al Dawasir en Arabie saoudite.