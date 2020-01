A bientôt 53 ans, le footballeur le plus âgé de l'histoire prolonge avec Yokohama FC en D1 japonaise

Le Japonais Kazuyoshi Miura, qui détient déjà le record du footballeur professionnel le plus âgé, a prolongé d'un an son contrat avec Yokohama FC, tout juste promu en J-League, la D1 japonaise.

Miura, qui aura 53 ans le 26 février, entamera sa 35e saison en club, lui qui a débuté au Brésil, à Santos, en 1986. Après être passé notamment par l'Italie (Genoa), la Croatie (Croatia Zagreb) et l'Australie (Sydney FC) durant sa carrière, Miura a rejoint le Yokohama FC en 2005. En mars 2017, il est devenu le joueur le plus âgé à disputer un match professionnel, battant, à 50 ans et sept jours, le record de l'Anglais Stanley Matthews.

La saison passé, Miura a pris part à trois rencontres de championnat et deux de coupe de l'Empereur, pour un total de 223 minutes. Dans sa carrière, Miura a porté à 89 reprises le maillot de l'équipe nationale, pour 55 buts.