ATP Cup: la Serbie titrée grâce à la victoire du double Djokovic/Troicki

(Belga) La Serbie a remporté la première édition de l'ATP Cup, nouvelle compétition de tennis par équipes nationales, dimanche, à Sydney, sur surface dure. Le duo Novak Djokovic/Viktor Troicki a offert le point décisif en gagnant le double contre Pablo Carreno Busta et Feliciano Lopez 6-3, 6-4.

Le double espagnol faisait d'emblée le break. Les Serbes prenaient à leur tour le service espagnol pour revenir à 3-3. Un nouveau break de Djokovic et Troicki lançait la Serbie vers la conquête du premier set, 6-3. Les Serbes gagnaient aussi les deux premiers jeux du deuxième set. Hormis une balle de break sauvée à 3-2, ils ne connaissaient aucune frayeur dans la suite du set et concluaient la partie par un jeu blanc. Plus tôt dans la journée, Roberto Bautista-Agut (ATP 10) a dominé Dusan Lajovic (ATP 34) 7-5, 6-1. Novak Djokovic (ATP 2) a ensuite remporté le choc face à Rafael Nadal (ATP 1) 6-2, 7-6 (7/4), rendant décisif le double. Dotée de 15 millions de dollars, l'ATP Cup a réuni 24 nations, réparties en six groupes lors de la première phase jouée à Sydney, Brisbane et Perth. La Belgique a été éliminée en quarts de finale par l'Espagne. En novembre dernier, l'Espagne a remporté la nouvelle mouture de la Coupe Davis. La Serbie avait elle été éliminée par la Russie en quarts de finale. (Belga)