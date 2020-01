Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les Diables Rouges

Les transferts à l'étranger

L'ex-légende catalane Xavi n'entraînera pas le FC Barcelone dans l'immédiat et l'actuel technicien Ernesto Valverde, que la presse présente comme très fragilisé, dirigera l'entraînement de l'équipe première lundi, a déclaré dimanche une source proche du club à l'AFP. Malgré l'élimination par l'Atlético Madrid (3-2), jeudi en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, Valverde aura toujours la charge de l'entraînement de Barcelone lundi, Xavi ayant indiqué qu'il n'accepterait pas la proposition s'installer sur le banc du Barça de manière immédiate, a précisé cette source.

L'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a entrouvert la porte vendredi à un départ de l'attaquant français Olivier Giroud, pisté par l'Inter Milan, en laissant entendre qu'il serait autorisé à partir, même s'il n'avait pas de remplaçant poste pour poste. "Avec 'Ollie', la situation est la suivante: si c'est bon pour tout le monde, et en premier lieu pour nous en tant que club, alors nous allons voir s'il peut quitter le club", a indiqué l'ancien international anglais aux 106 capes. Le natif de Chambéry est à la recherche d'un temps de jeu suffisant pour pouvoir prétendre disputer l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Giroud (33 ans) avait rejoint Chelsea en provenance d'Arsenal en janvier 2018, déjà dans l'optique de jouer davantage avant le Mondial.

Le défenseur international italien Mattia Caldara a été prêté pour 18 mois avec option d'achat par l'AC Milan à l'Atalanta Bergame, ont annoncé les deux clubs dimanche. Agé de 25 ans, Caldara (2 sélections) était présenté comme l'un des plus grands espoirs du football italien au poste de défenseur central. Formé à l'Atalanta, il a explosé au plus haut niveau lors de la saison 2016-17 avec son club formateur. Il a alors été recruté par la Juventus, qui l'a laissé en prêt à l'Atalanta. La saison suivante, le club turinois l'a transféré à l'AC Milan dans le cadre du retour à Turin de Leonardo Bonucci. Mais en 18 mois à Milan, Caldara n'a porté que deux fois le maillot rossonero, accablé par une série de blessures graves, notamment une rupture du tendon d'Achille droit et une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

L'international bosnien Asmir Begovic va être prêté par Bournemouth à l'AC Milan où le gardien de but de 32 ans va devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma, rapporte la presse anglaise.

Le milieu de terrain allemand Diego Demme a été transféré samedi du RB Leipzig à Naples, a annoncé le club italien. Demme a 28 ans et compte une sélection avec l'équipe d'Allemagne, en 2017. Il jouait à Leipzig depuis 2014. Il a signé un contrat de cinq ans avec Naples. Le montant du transfert n'a pas été précisé mais il est évalué autour de 15 millions d'euros par la presse sportive italienne.

Les transferts en Belgique

D'après la DH, le défenseur central congolais Ava Dongo (AS Vita Club, 23 ans) va signer à l'Antwerp.