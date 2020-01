Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver - Fran Vanhoutte 22e du 500m de patinage de vitesse

(Belga) Fran Vanhoutte a pris la 22e place du 500m de patinage de vitesse dimanche aux Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver de Lausanne. La patineuse de 16 ans a couvert la distance en 43.99 secondes. Elle doit encore disputer le 1500m et la Mass Start dans cette 4e édition hivernale des JOJ. La victoire est revenue à la Néerlandaise Isabel Grevelt en 40.57 secondes.

En hockey sur glace, en trois contre trois avec des équipes de joueurs ou joueuses de nationalités différentes, Tibo Van Reeth et son équipe 'Yellow' a connu une journée contrastée. Après une première victoire samedi face aux 'Orange' (9-4), le Belge a perdu contre l'équipe 'Black' (19-7) avant de s'imposer 13-8 contre les 'Blue'. Au classement, l'équipe 'Yellow' est 7e sur 8 avec 2 victoires pour 3 défaites. Chez les filles, Anke Steeno a aussi terminé la journée avec une victoire et une défaite au sein de l'équipe 'Yellow', après un 3e succès consécutif samedi soir aux dépens des 'Orange' (8-3). Son équipe a d'abord été battue dimanche en début d'après-midi par l'équipe 'Black' (2-7) avant de prendre la mesure du team 'Blue' (5-8) en soirée. Au classement, l'équipe 'Yellow' (4 victoires - 1 défaite) partage la première place avec 'Blue' et 'Black'. (Belga)