NBA: Denver et Utah nouveaux dauphins des Lakers à l'Ouest

Denver a fait parler son collectif pour vaincre les Clippers limités au trio Leonard/Williams/Harrell et leur subtiliser la 2e place à l'Ouest, partagée avec Utah vainqueur de son neuvième match de rang à Washington, dimanche en NBA.

. Denver dépasse les Clippers

Surpris la veille par Cleveland, les Nuggets avaient probablement un peu trop la tête à leur duel avec L.A. Avec cette victoire (114-104), ils peuvent se dire que cela valait le coup, vu la bonne opération au classement.

La différence s'est faite au deuxième quart-temps remporté de 15 points par Denver, qui a pu compter sur l'apport de chacun puisque sept joueurs ont inscrit entre 11 et 20 points. Meilleur marque Nikola Jokic a aussi été le meilleur rebondeur (15) et passeur (6).

En face, l'absence de Paul George (adducteur) s'est fait ressentir offensivement, malgré Kawhi Leonard (30 pts), Lou Williams (26) et Montrezl Harrell (25).

Quant à Patrick Beverley, d'ordinaire si précieux en défense, il est sorti pour 6 fautes. La dernière commise sur Jokic a été vertement contestée par son entraîneur Doc Rivers, immédiatement exclu. Résultat, les Clippers rétrogradent à la 5e place.

. Les Knicks climatisent le Heat

Miami ne voyage pas vraiment en classe affaires actuellement, en témoigne sa quatrième défaite (124-121) en cinq déplacements, concédée à New York.

Si les Knicks, dans le sillage de Julius Randle (26 pts, 8 rbds) ont su s'accrocher malgré un retard de 14 points en fin de 3e quart-temps, le Heat peut s'en vouloir d'avoir mal géré les derniers instants. A l'image de Jimmy Butler (25 pts, 10 rbds, 6 passes) qui a incompréhensiblement raté une passe, au lieu d'égaliser sur sa pénétration ouverte à 3 secondes du buzzer.

Miami cède sa deuxième place à Boston à l'Est. NY, privé de Frank Ntilikina (aine), demeure 14e.

. Le Jazz fait la java

Et de neuf succès consécutifs pour Utah, vainqueur à Washington (127-116), sans Donovan Mitchell malade, mais avec Bojan Bogdanovic à 31 points et Rudy Gobert à 21. Le pivot français a encore dominé dans la raquette (14 rebds, 2 contres).

Le Jazz doit aussi à son meneur remplaçant Jordan Clarkson d'avoir inscrit 17 de ses 23 points en seconde période, pour l'aider à remonter un déficit de 15 points dans le 3e quart-temps.

Car les Wizards, portés par les 25 points de Bradley Beal, de retour de blessure (jambe droite) après cinq matches manqués, n'ont pas démérité à l'image du Français Ian Mahinmi (15 pts, 7 rbds, 6 passes).

Utah, qui présente le meilleur bilan depuis un mois (14-1) se retrouve 2e à l'Ouest avec Denver. Les Wizards restent 12 à l'Est.

. Irving, DeRozan retours gagnants

Après deux mois d'absence (épaule), Kyrie Irving a impressionné par son efficacité (21 pts à 10/11 aux tirs, 8 passes en 20 minutes) pour permettre à Brooklyn de battre aisément Atlanta (108-86).

Manifestement à l'aise dans ses mouvements, "Uncle Drew" semble sorti d'affaire après avoir craint une intervention chirurgicale opération. Ce qui aurait pénalisé les Nets (7e à l'Est) dans la course aux play-offs.

En l'absence de Trae Young (adducteur), les Hawks étaient démunis offensivement. Ce qui n'a pas empêché Vince Carter (8 pts), en pleine tournée d'adieux, d'être ovationné par le public du Barclay Center où il a joué quatre saisons et demie.

A Toronto, DeMar DeRozan a joué un vilain tour à ses anciens Raptors en inscrivant 22 de ses 25 points en seconde période pour permettre à San Antonio de s'imposer sur le fil (105-104). Son énorme dunk au 3e quart-temps sur Chris Boucher a sonné la révolte chez des Spurs alors menés de 18 points.

En face, le champion en titre, toujours 4e à l'Est, avait pourtant récupéré Pascal Siakam (aine) et Norman Powell (épaule), absents depuis onze matches et auteurs respectivement de 15 et 20 points.

Les Spurs restent 9e à l'Ouest, juste derrière Memphis qui a remporté un cinquième succès d'affilée contre Golden State (122-102).

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés dimanche:

Brooklyn - Atlanta 108 - 86

Toronto - San Antonio 104 - 105

Denver - LA Clippers 114 - 104

Phoenix - Charlotte 100 - 92

Memphis - Golden State 122 - 102

New York - Miami 124 - 121

Washington - Utah 116 - 127