Roger Federer s'engage à faire un don en faveur des sinistrés des incendies en Australie

Critiqué par des militants de la cause environnementale, dont Greta Thunberg, pour ses liens avec un sponsor prétendument investisseur dans les énergies fossiles, Roger Federer a annoncé lundi son intention de faire un don en faveur des sinistrés des incendies qui ravagent l'Australie.

"Si on peut aider c'est bien de montrer sa solidarité face à une situation devenue assez incroyable dans le pays", a déclaré le numéro 3 mondial, lors d'un événement publicitaire à Melbourne.



A l'instar des nombreuses autres personnalités du tennis qui se sont engagées à verser des centaines de milliers de dollars, Federer a indiqué qu'il fera "aussi un don personnel mercredi" à Melbourne lors d'un match de charité de levée de fonds pour l'Australie, ravagée par de gigantesques incendies, aux côtés notamment de Rafael Nadal ou Serena Williams.



Critiqué par des écologistes pour sa relation avec le Credit Suisse, qui, selon eux, a prêté des milliards de dollars à l'industrie des énergies fossiles, Federer a déclaré qu'il était "reconnaissant aux jeunes activistes du climat de nous avoir tous poussés à examiner nos comportements".



"Depuis 2016, le Crédit Suisse a fourni 57 milliards de dollars aux entreprises à la recherche de nouveaux gisements de combustibles fossiles - ce qui est totalement incompatible avec #ClimateAction. Roger Federer, approuvez-vous cela ?", avait écrit l'ONG environnementale 350.org dans un message retweeté par la jeune militante suédoise Greta Thunberg. "J'apprécie les rappels concernant ma responsabilité en tant que particulier, en tant qu'athlète et en tant qu'entrepreneur, et je m'engage à utiliser cette position privilégiée pour dialoguer sur des questions importantes avec mes sponsors", avait répondu Federer dans un communiqué.



Les joueurs du circuit masculin ont fait un don de 500.000 dollars, a indiqué dimanche l'Association des professionnels du tennis (ATP), tandis que le même jour l'Américaine Serena Williams a offert ses 43.000 de gains obtenus lors de sa victoire au tournoi d'Auckland.



Les stars du tennis mondial ont rendez-vous à l'Open d'Australie à partir du 20 janvier pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Federer, 38 ans, a remporté les Internationaux d'Australie à six reprises.