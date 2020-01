Un mort et trois blessés: le meilleur joueur de badminton au monde victime d'un grave accident de la route

Vainqueur dimanche du Masters de Kuala Lumpur, le N.1 mondial de badminton le Japonais Kento Momota a été impliqué dans un grave accident de la circulation lundi matin. Il se rendait de son hôtel à l'aéroport de la capitale malaisienne pour rentrer dans son pays. Il a dû être hospitalisé et se trouve dans un état stable. Le conducteur de la voiture a été tué dans l'accident.



"Momota a subi de multiples blessures par lacération au visage ainsi qu'une fracture du sinus maxillaire droit et de l'os nasal", précise la fédération internationale de badminton (BWF). Trois autres passagers étaient présents dans le véhicule : deux membres du staff de l'équipe japonaise et un officiel de la BWF. Tous trois sont légèrement blessés et dans un état stable.

Momota a remporté un nombre record de 11 titres en 2019, dont les Championnats du monde, les Championnats d'Asie et le All England Open. Il ne manque qu'un seul titre individuel majeur à sa liste des trophées: l'or olympique. Le Japonais a déclaré forfait pour le Masters d'Indonésie qui débute mardi.