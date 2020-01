Dakar: Fernando Alonso décroche son premier podium lors de la huitième étape

Le Français Mathieu Serradori (SRT) a remporté lundi la huitième étape du Dakar-2020, une boucle de 477 km autour de Wadi Ad-Dawasir en Arabie saoudite, juste devant Fernando Alonso, 2e, qui décroche son meilleur résultat jusqu'à présent.

Au lendemain du décès d'un concurrent moto, le Portugais Paulo Gonçalves à qui un hommage a été rendu dimanche soir, Serradori a devancé Alonso (Toyota) de 4 min 4 sec et l'Argentin Orlando Terranova (Mini) de 6 min 19 sec. C'est la première victoire d'étape sur le célèbre rallye pour le Français. Pour ses débuts sur le Dakar, Fernando Alonso, qui a terminé quatre fois dans le top 10 sur les sept premières étapes, réalise ce lundi sa meilleure performance.

Au général, la lutte se poursuit entre les favoris Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah et Stéphane Peterhansel, qui ont été moins à leur avantage sur cette 8e étape. L'étape de lundi a été annulée pour les catégories motos et quads en raison du décès de Gonçalves (Hero), victime d'une chute dans la septième étape.



Mardi, la 9e étape du Dakar emmène les pilotes jusqu'à Haradh dans l'est du pays, pour une spéciale de 410 km.