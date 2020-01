La Néerlandaise Ceylin Del Carmen Alvarado disputera finalement la course de cyclocross chez les élites

(Belga) La révélation de la saison, Ceylin Del Carmen Alvarado disputera finalement la course des championnats du monde de cyclocross chez les élites et non chez les espoirs comme la Néerlandaise l'avait imaginé jusqu'ici.

"Après mes prestations ces dernières semaines, nous avons de nouveau tout analysé", a expliqué Alvarado dans un communiqué de son équipe Alpecin-Fenix transmis lundi. "Je pense que même comme espoir j'ai une chance unique de pouvoir aller chercher le maillot arc-en-ciel. Je veux la saisir à deux mains. L'idée de pouvoir porter durant un an le maillot arc-en-ciel que je pourrais gagner a joué. C'est un peu différent que celui des Espoirs." Les championnats du monde de cyclocross auront lieu les 1er et 2 février à Dübendorf en Suisse. La course dames a lieu le samedi et Sanne Cant y défendra son titre de championne du monde. Ceylin Del Carmen Alvarado, 21 ans, championne des Pays-Bas dimanche, compte onze succès en cyclocross cette saison, un titre de championne d'Europe Espoirs et domine le classement général de la Coupe du monde. Elle avait été vice-championne du monde Espoir l'an dernier. Gerben De Knegt, le sélectionneur national des Pays-Bas, a obtenu l'accord officiel de l'UCI, l'Union cycliste internationale, pour pouvoir aligner Alvarado comme espoir dans la course pour élites, a ajouté Alpecin-Fenix. (Belga)