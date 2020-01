Le superbe message de Gianluigi Buffon après les graves blessures de Demiral et Zaniolo (photo)

Merih Demiral et Nicolo Zaniolo seront absents plusieurs mois. Les deux joueurs, qui s'affrontaient hier lors du choc entre la Juventus et la Roma, souffrent de blessures importantes, nécessitant des opérations chirurgicales. Leur saison semble d'ores et déjà terminée.

Un énorme coup dur et des informations que l'on ne peut apprécier. Gianluigi Buffon a décidé d'y réagir, partageant un message plein de classe sur Twitter. Il y a diffusé deux images, une de chaque joueur, visiblement heureux. Le message qui suit est limpide. "C'est l'expression que j'espère revoir rapidement sur vos visages. Bonne chance, les gars !", a écrit le gardien de la Juventus, étalant à nouveau son sens du fair-play.

On ne peut qu'apprécier le geste !