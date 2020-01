Marquinhos prolonge jusqu'en 2024 avec le PSG

(Belga) Marquinhos a prolongé jusqu'en 2024 le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain, a annoncé lundi le club champion de France.

Le défenseur brésilien, 25 ans, est arrivé dans la capitale française en 2013, en provenance de l'AS Rome pour un peu plus de 30 millions d'euros. Il a depuis totalisé 271 apparitions sous le maillot du PSG, pour 20 buts. Il a remporté cinq titres de champion de France, quatre coupes nationales et cinq coupes de la Ligue. Son précédent contrat arrivait à échéance en 2022. Marquinhos compte 46 sélections et 1 but en équipe nationale brésilienne, avec qui il a remporté la Copa America l'été dernier. (Belga)