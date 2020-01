Pepe Reina prêté par l'AC Milan à Aston Villa

(Belga) Le gardien espagnol Pepe Reina a été prêté par l'AC Milan à Aston Villa jusqu'au terme de la saison. Le club de Premier League l'a annoncé lundi soir. Reina, 37 ans, revient en Angleterre après avoir porté les couleurs de Liverpool pendant huit saisons (2005-2013).

Pepe Reina était la doublure de Gianluigi Donnarumma à Milan. Cette saison, il a dû se contenter d'une seule apparition dans les buts lombards. Reina arrive chez les 'Villans' après la lourde blessure de leur gardien titulaire Tom Heaton. Le portier de 33 ans s'est rompu les ligaments croisés du genou contre Burnley le 1er janvier et a dû faire une croix sur le reste de sa saison. Formé au FC Barcelone, Pepe Reina a joué au Barça (2000-2002), Villarreal (2002-2005), Liverpool (2005-2013), Naples (2013-2014 puis 2015-2018), le Bayern Munich (2014-2015) et l'AC Milan (2018-2019). International espagnol à 38 reprises, Reina devra "apporter son expérience et son leadership" à l'équipe de Björn Engels, qui lutte actuellement pour son maintien en Premier League. Le club de Birmingham est 18e après 22 journées, une longueur derrière Watford, virtuel premier sauvé. (Belga)