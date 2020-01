WTA Hobart - Alison Van Uytvanck sortie dès le premier tour du simple

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 47) a perdu son match du premier tour au tournoi de tennis WTA de Hobart, mardi en Australie.

Opposée à la Française Alizé Cornet (WTA 60), la Grimbergeoise de 25 ans s'est inclinée en trois sets, sur le score de 5-7, 6-1, 2-6 au premier tour de cette épreuve jouée sur surface dure dotée de 275.000 dollars. Au prochain tour, Alizé Cornet défiera la lauréate du duel entre la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 30/N.3) et la Slovaque Tamara Zidansek (WTA 69). La suite du programme de la journée verra Kirsten Flipkens (WTA 79) défier la Chinoise Shuai Zhang (WTA 40). Dans la foulée, Flipkens et Van Uytvanck, associées en double, tenteront de passer le premier tour. Elles croiseront la route de la Polonaise Magda Linette et de l'Ukrainienne Kateryne Kozlova. Double lauréate à Hobart (2017, 2018), Elise Mertens (WTA 17) est tête de série N.1 du tournoi et défiera mardi en soirée l'Américiane Christina McHale (WTA 81), issue des qualifications, pour une place au 2e tour. (Belga)