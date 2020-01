Marc Coucke réagit: "Ce n'est pas un changement de cap radical"

Le président du RSC Anderlecht, Marc Coucke, a réagi mardi auprès de Sporza à la révolution de palais que son club a effectuée en début d'après-midi. Coucke a installé Karel Van Eetvelt comme nouveau CEO. L'ancien homme fort de Febelfin sera assisté par l'homme de médias Wouter Vandenhaute en tant que conseiller externe. Patrick Lefevere, le manager de l'équipe Deceuninck Quick-Step, et Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, rejoignent le conseil d'administration des Mauve et Blanc. L'arrivée de Vandenhaute a été la plus surprenante.

Il y a deux ans à peine, Coucke a été préféré à Vandenhaute dans la bataille pour l'achat du club anderlechtois. Le patron de Flanders Classics (les grandes classiques cyclistes flamandes) est invité à rejoindre le RSCA par Coucke. "Wouter est depuis des décennies un enfant de la maison à Anderlecht et il est aussi resté sportif quand le club m'a choisi", a expliqué le président d'Anderlecht. "De plus, nous avons un bon contact personnel depuis longtemps. Pendant ma période de course (cycliste en tant que sponsor de Quick Step et de Lotto, ndlr), nous avions la tradition d'avoir un déjeuner une fois par an et c'était toujours des conversations intenses et inspirantes".

"Il y a quelques mois, j'ai envoyé à Wouter un message disant que nos dîners ensemble me manquaient et nous avons donc repris le fil. Sa passion pour le club est restée intacte, même s'il m'a tout de suite fait comprendre qu'il n'aimait pas un rôle opérationnel ni un rôle d'administrateur. Mais nous avons continué à parler avec un esprit ouvert et cela a abouti au plan que le conseil d'administration a approuvé aujourd'hui. Et je suis personnellement très heureux de cela".

"J'ai été ouvert et honnête avec Wouter sur la façon dont j'ai sous-estimé ce défi," a continué Coucke. "J'ai dû prendre la décision d'acheter Anderlecht rapidement. La procédure de vente a été très courte. J'ai décidé de prendre une partie de mon équipe d'Ostende à Anderlecht. En partie à cause de la situation à Anderlecht à l'époque, cela n'a pas fonctionné".

"L'arrivée de Kompany, je l'ai toujours soutenue"

Pour Coucke, l'une des exigences de l'entretien a été de se faire une idée de le "projet Kompany". "L'arrivée de Vincent Kompany, je l'ai toujours soutenue" a clairement rappelé le président anderlechtois. "Vincent est l'un des plus grands joueurs de football que la Belgique ait jamais eu et il a un coeur énorme pour le club. L'impact psychologique de son choix pour le RSCA a été et est toujours très important et il a donné de l'espoir à toute la famille d'Anderlecht. Dans les conversations avec Wouter et Karel, j'ai remarqué qu'ils regardent le projet de Kompany de manière positive et constructive, et n'ont pas l'intention de jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau changement de cap, mais d'un nouveau pas dans la même, bonne direction".

"Déjà l'été dernier, j'ai décidé que je ne voulais pas être un président opérationnel, mais un président non interventionniste qui met les bonnes personnes au bon endroit et leur donne l'espace nécessaire pour ramener le RSCA au sommet", a conclu Marc Coucke. "Et avec le nouveau CEO, les deux administrateurs indépendants et le consultant stratégique, cette structure devient complète".