Quique Setién, nouveau coach de Barcelone : "Tout gagner et jouer un bon football"

Le FC Barcelone a présenté son nouvel entraîneur, Quique Setién, mardi après-midi. L'Espagnol de 61 ans, qui a déjà mené sa première séance d'entraînement le matin, était très impatient de commencer sa présentation. "Mon objectif à Barcelone est de gagner tout ce qui est possible et de pratiquer un bon football. Je crois que pour obtenir des résultats, il faut du bon football", a estimé Setién.

Setién a signé un contrat au Camp Nou jusqu'en juin 2022. Lundi soir, Barcelone a annoncé le départ d'Ernesto Valverde, après quoi le champion d'Espagne a révélé le nom du nouvel entraîneur. La direction du club catalan avait contacté deux anciens joueurs Xavi et Ronald Koeman, mais les deux entraîneurs ne voulaient pas commencer tout de suite, alors le Barça s'est tourné vers l'ancien l'entraîneur du Betis Quique Sétién libre depuis le mois de juillet. Setién n'a jamais entraîné un club du top européen. "Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pu imaginer que je serais un jour entraîneur du FC Barcelone", a-t-il déclaré de manière significative. "C'est un jour si spécial et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont choisi. Je vais essayer de transmettre mon enthousiasme et mon dynamisme aux joueurs". "J'ai apprécié le jeu de Lionel Messi et de ses coéquipiers", a conclu Setién. "Ils m'ont donné beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup appris des joueurs avec lesquels je vais maintenant pouvoir travailler à l'entraînement. Je suis sûr que nous aurons une excellente relation car je suis une personnalité directe et honnête".