Jupiler Pro League - Vincent Goemaere officiellement nouveau président

(Belga) Le Conseil d'admnistration du Cercle Bruges a pris acte mardi de la fin du mandat du président Frans Schotte, 72 ans. A sa place, Vincent Goemaere a été élu nouveau président à l'unanimité.

Schotte, 72 ans, était à la tête du Cercle depuis 2002 avec une interruption entre 2011 et 2014. Il recevra le titre de 'président d'honneur'. Son successeur est Vincent Goemaere, 47 ans. Il était admnistrateur du matricule brugeois depuis 2013. Goemaere est le fondateur et le directeur général de la société brugeoise Stardekk, spécialisée dans les systèmes de réservation en ligne pour les hôtels et les restaurants. Le conseil d'administration a également annoncé que Viacheslav Ivanov, directeur général adjoint de l'AS Monaco, le propriétaire du Cercle, a été nommé admnistrateur du club. (Belga)