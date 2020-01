Le Standard et Anderlecht sanctionnés à cause de leurs supporters lors du Clasico

La Commission des litiges de l'Union belge de football (RBFA) a infligé mardi l'amende maximale de 5.000 euros au Standard en raison de l'utilisation de matériel pyrotechnique lors du Clasico contre Anderlecht. Lors du même match, les supporters d'Anderlecht ont aussi sorti fumigènes et feux de Bengale, ce qui vaut aux Bruxellois une amende de 4.000 euros.

Le choc entre le Standard et Anderlecht du 15 décembre dernier à Sclessin avait été marqué par une série d'incidents. Les supporters locaux ont utilisé des feux de Bengale avant le match. Les supporters ont également lancé des fusées éclairantes sur le terrain vers la zone neutre. Le coup d'envoi de la rencontre a d'ailleurs été retardé de quelques minutes. De nouveaux incidents avec du matériel pyrotechnique ont été constatés aux 40e et 77e minutes. Le rapport concernant le comportement des supporters du RSCA mentionne également que le pyrotechnique a été utilisé à une assez grande échelle. Trois fusées ont été lancées pendant l'alignement des équipes, ce qui a entraîné le retard du coup d'envoi. Les supporters bruxellois ont à nouveau allumé des feux de Bengale à la 76e minute et après la rencontre.

Le Standard et Anderlecht pouvaient se défendre mardi, mais n'ont pas envoyé de représentant à l'audience disciplinaire. Les deux clubs ont été condamnés par contumace. La Commission des litiges rappelle que la tolérance zéro est de mise en ce qui concerne le matériel pyrotechnique.