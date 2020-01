La nouvelle formule de la phase finale à douze confirmée, la Belgique espère en être

(Belga) La Fed Cup a confirmé mercredi dans un communiqué la nouvelle formule de sa compétition, qui comme pour la Coupe Davis chez les messieurs, se clôturera sous la forme d'une phase finale. Elle concernera 12 pays dans une ville sur une semaine et la première édition se tient à Budapest, Hongrie, du 14 au 19 avril.

La France, tenante du titre, l'Australie, son premier dauphin, ainsi que la Tchéquie et Hongrie, bénéficiaires d'une invitation chacune, sont déjà qualifiées. Les huit autres finalistes seront connus à l'issue des barrages début février qui opposera notamment la Belgique au Kazakhstan. La phase finale verra les 12 pays qualifiés être répartis dans quatre groupes de quatre durant les quatre premiers jours de compétition, dont les deux premiers disputeront les demi-finales le 18 avril. La finale est prévue le dimanche 19. La Belgique recevra le Kazakhstan les 7 et 8 février au Lange Munte de Courtrai, sur surface dure, et le vainqueur sera qualifié pour la phase finale. Etats-Unis/Lettonie, Pays-Bas/Biélorussie, Roumanie/Russie, Brésil/Allemagne, Espagne/Japon, Suisse/Canada et Slovaquie/Grande-Bretagne sont les 7 autres matches de qualification. (Belga)