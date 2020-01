Tournoi des six nations: l'Irlande emmenée par Sexton, Kearney absent

L'ouvreur Johnny Sexton sera le capitaine de la sélection irlandaise qui comptera 35 joueurs pour le Tournoi des six nations, selon la liste publiée mercredi par la Fédération et où ne figure pas l'expérimenté Rob Kearney.

Sexton prend la difficile succession du pilier Rory Best qui a pris sa retraite après la Coupe du monde au Japon, où le XV du Trèfle avait été sorti en quarts de finale par la Nouvelle-Zélande (46-14).

"C'est le plus grand honneur de ma carrière d'être sollicité pour (cette responsabilité)", a commenté Sexton, qui avait déjà été capitaine une fois au Japon, lors du match de poule contre la Russie.

"Il a développé ses qualités de leader depuis quelques années avec l'Irlande, le Leinster et les Lions et il sera une voix très positive pour ce groupe", a commenté le sélectionneur Andy Farrell.

Touché au genou début décembre, Sexton (34 ans) n'a pas repris depuis mais son club a assuré qu'il faisait "de bons progrès" dans sa convalescence.

Le groupe de 35 joueurs comprend, en outre, 5 novices. Trois viennent du Leinster - le talonneur Ronan Kelleher, le troisième ligne aile Caelan Doris et le troisième ligne centre Max Deegan - et deux de l'Ulster, le demi d'ouverture Billy Burns et le pilier Tom O'Toole.

En revanche, l'arrière du Leinster Rob Kearney (33 ans, 94 sélections) n'a pas été appelé, pas plus que le talonneur Sean Cronin (33 ans, 72 sélections).

L'Irlande débutera son Tournoi le 1er février à domicile contre l'Ecosse.

Avants: Max Deegan (Leinster), Caelan Doris (Leinster), Ultan Dillane (Connacht), Tadhg Furlong (Leinster), Cian Healy (Leinster), Dave Heffernan (Connacht), Iain Henderson (Ulster), Rob Herring (Ulster), Ronan Kelleher (Leinster), Dave Kilcoyne (Munster), Jack McGrath (Ulster), Jack O'Donoghue (Munster), Peter O'Mahony (Munster), Tom O'Toole (Ulster), Andrew Porter (Leinster), James Ryan (Leinster), CJ Stander (Munster), Devin Toner (Leinster), Josh van der Flier (Leinster)

Arrières: Will Addison (Ulster), Bundee Aki (Connacht), Billy Burns (Ulster), Ross Byrne (Leinster), Andrew Conway (Munster), John Cooney (Ulster), Keith Earls (Munster), Chris Farrell (Munster), Robbie Henshaw (Leinster), Dave Kearney (Leinster), Jordan Larmour (Leinster), Luke McGrath (Leinster), Conor Murray (Munster), Garry Ringrose (Leinster), Jonathan Sexton (Leinster/capt), Jacob Stockdale (Ulster)