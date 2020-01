Soulier d'Or - Simon Mignolet est le gardien de l'année

(Belga) Simon Mignolet, dernier rempart du Club Bruges, a été désigné Gardien de l'année lors du 66e gala du Soulier d'Or mercredi à Puurs.

Mignolet, 31 ans, a été préféré à Sinan Bolat (Antwerp) et Hendrik Van Crombrugge (Eupen puis Anderlecht). Le Diable Rouge est revenu cette saison en Belgique, qu'il avait quittée en 2010, en provenance de Liverpool. En 18 rencontres de championnat, il n'a pris que 7 buts et réussi 12 'clean sheets'. Il succède au palmarès au Croate Lovre Kalinic (La Gantoise), lauréat en 2017 et 2018 et désormais gardien d'Aston Villa. (Belga)